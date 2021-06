Perde il controllo della sua Mercedes e sfonda il muro di una vecchia abitazione

Brutto incidente oggi sul confine tra i comuni di Thiene e Sarcedo, che poteva determinare conseguenze ben più infauste per la salute dell’unico automobilista coinvolto. Si tratta di un 76enne residente a Dueville che, intorno alle 13.25 odierne, per cause ancora ignote ha perso il controllo della sua Mercedes bianca, andando a sbattere frontalmente sul muro di una vecchia abitazione campagnola.

A causa dell’impatto si è creata una voragine sulla parete esterna, di vecchia costruzione, ancora visibile dopo i soccorsi portati sul posto in via Ca’ Fusa dagli agenti del consorzio di polizia locale Ne.Vi. e da un’ambulanza del Suem.

Il conducente dell’auto incidentata, un pensionato vicentino rimasto cosciente nonostante lo shock per il “botto” frontale, è stato trasportato in codice giallo con lesioni di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso. In queste ore il 76enne è stato sottoposto ad accertamenti clinici e diagnostici per valutare l’effettiva portata delle ferite riportate nello schianto, e soprattutto, escludere la presenza di eventuali lesioni interne. Per F.M., queste le iniziali dell’automobilista, si è esclude il pericolo di vita (salvo complicazioni successive).

Il traffico ha subito dei rallentamenti nel rimo pomeriggio, con la necessità di viaggiare su un’unica carreggiata di marcia con senso unico alternato per circa mezz’ora dall’arrivo di due pattuglie di polizia locale. Nella dinamiche dell’incidente, in ogni caso, non sono stati coinvolti altri veicoli o utenti. Una distrazione alla guida o un lieve malore transitorio sono le possibili cause accreditate dell’incidente.