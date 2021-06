Calcio, Sensi ko: per lui niente Europeo. Al suo posto Pessina

Stefano Sensi alza bandiera bianca. Il centrocampista dell'Inter ha accusato un risentimento muscolare agli adduttori nel corso dell’allenamento della vigilia dell'amichevole contro la Repubblica Ceca, in programma questa sera al Dall'Ara di Bologna. Infortunio che lo costringerà a tornare a casa e mettere fine alla sua avventura ad Euro 2020 ancor prima di iniziare. Lascerà Coverciano e a prendere il suo posto ci penserà Matteo Pessina. Rimasto nel gruppo nonostante l'iniziale taglio dai 26, il centrocampista atalantino entrerà ora nella lista di Mancini.

Le condizioni di Sensi, reduce da una stagione tormentata, del resto erano già tenute sotto stretto controllo dallo staff medico azzurro. Le ultime due stagioni per il centrocampista nerazzurro erano state molto complesse. Solo 12 presenze in Serie A (e 19 totali) nel 2019-20, con problemi agli adduttori e al bicipite femorale che lo hanno tenuto ai box per oltre venti partite. Altri guai nel 2020-21 per un totale di dieci match saltati e 18 presenze nell'ultimo campionato, 21 totali.