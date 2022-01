Covid, frenano i ricoveri. Bianchi: 88,4% degli studenti sono in presenza

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Netta frenata nella crescita dei ricoveri Covid: in una settimana, dal 11 al 18 gennaio, l’aumento è stato del 7,1%. Un incremento decisamente più basso rispetto al +18% registrato nella settimana precedente. E’ quanto emerge dall’ultimo report degli ospedali sentinella della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere. In frenata rispetto all’impennata del 18% della scorsa settimana anche l’aumento dei ricoveri in terapia intensiva che è pari al 9%.



Nelle terapie intensive solo il 10% dei pazienti positivi al Covid è ricoverato per altre patologie. Nei reparti ordinari invece la percentuale di chi è risultato positivo che si trova però in ospedale per curare altre patologie sale al 32,8%. Questi i dati sui 19 ospedali sentinella della Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere.

Crescono invece del 27,5% i ricoveri dei pazienti pediatrici sempre osservando la settimana 11-18 gennaio. Nei quattro ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria degli ospedali sentinella di Fiaso il numero dei bambini ricoverati è passato da 120 a 153, 10 dei quali in terapia intensiva. Tra i piccoli malati il 34% ha meno di sei mesi e complessivamente quasi due su tre fra i minori ricoverati, quindi il 61%, ha meno di 4 anni e si trova per questo in una fascia di età non vaccinabile, mentre il 25% ha tra i 5 e gli 11 anni.