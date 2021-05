Covid, l’Italia verso il post-pandemia. Resta il Green Pass per le cerimonie

Secondo gli ultimi dati del ministero della Salute sulla pandemia, sono 2.949 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, in calo rispetto ai 3.351 di sabato, così come i tamponi processati che sono stati 164.495, contro i 247.330 del giorno precedente., 44 contro 83 e diminuiscono di 34 unità i ricoveri in terapia intensiva, di 209 quelli negli altri reparti Covid. Il tasso di positività è dell’1,8%.

Ancora a stop a voli da Paesi a rischio. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato la proroga dell’ordinanza, fino al 21 giugno, che mantiene lo stop all’ingresso in Italia per chi proviene da India, Bangladesh e Sri Lanka. Nuove linee guida delle Regioni sulle riaperture: nelle zone bianche salta il limite di 4 persone al tavolo al ristorante, ma resta l’obbligo del Green Pass per gli ospiti di matrimoni, battesimi e comunioni. Le nuove linee-guida confermano inoltre che “deve essere obbligatoria la frequente pulizia e l’igienizzazione delle mani”, per la quale devono essere messi a disposizione degli ospiti opportuni prodotti. In attesa di definizione il numero massimo di ospiti alle cerimonie.

Vaccini per i 12/15enni. Secondo il presidente dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), Giorgio Palù, l’efficacia dei vaccini su questa fascia di età si aggira attorno al100%. “Quindi molto elevata la protezione già dopo la prima dose che sfiora il 90%, e il 100% dopo la seconda dose. Gli effetti avversi sono minimi”. Si avvicina intanto il traguardo del 20% degli italiani che ha concluso il ciclo vaccinale.