Italia, la lista dei 28 pre-convocati: il ct Roberto Mancini esclude Moise Kean

Italia: è scattata l’operazione Europei. Dopo la sgambata contro San Marino e il 7-0 sul tabellino, Roberto Mancini ha annunciato la lista dei 28 pre-convocati. Adesso, il commissario tecnico, entro la mezzanotte di martedì 1 giugno dovrà effettuare altri due tagli e presentare la rosa definitiva fatta di 26 giocatori. Al momento,, ex attaccante della Juventus ora al Paris Saint Germain. Esclusi anche: Cragno, Biraghi, Ferrari, Lazzari, Castrovilli e Raspadori che erano stati inseriti nella prima fase di preparazione. Per il resto, nessuna grande sorpresa.

I duelli più attesi: Politano del Napoli l’ha spuntata su Kean e l’altro partenopeo Meret ha avuto la meglio sul portiere del Cagliari Cragno. In vista degli ultimi due tagli, i calciatori più indiziati sono gli atalantini Toloi e Pessina. Intanto, i freschi campioni d’Europa Emerson Palmieri e Jorginho, impegnati con il Chelsea sabato sera nella finalissima di Champions League, usufruiranno di 24 ore di riposo in più; raggiungeranno il resto del gruppo soltanto martedi. Ricordiamo che prima dell’esordio all’Europeo (venerdi 11 giugno alle 21 contro la Turchia all’Olimpico di Roma), l’ItalMancini venerdi 4 giugno sfiderà in amichevole la Repubblica Ceca.

Il commento di Roberto Mancini dopo la prima lista di 28 calciatori. Il ct ha detto: “La scelta per arrivare ai 26 della lista dei convocati per l’Europeo è la cosa più difficile per me. Già lo è stato lasciare fuori sei ragazzi dal primo pre-raduno, e ancor di più vale per gli altri due che dovrò escludere per la lista definitiva da consegnare entro martedì prossimo alle 24. Tutti meritavamo di starci. Ci sono nazionali che sono avanti a noi come preparazione e risultati recenti, Francia, Portogallo, Belgio o Inghilterra. Credo però che, come sempre deve accadere, l’Italia abbia il dovere di partire per cercare il massimo risultato, e poi siamo sicuri di avere un’ottima squadra”.