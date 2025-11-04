Crollo Torre dei Conti a Roma, morto l’operaio estratto dalle macerie

Un altro operaio è già stato dimesso con otto giorni di prognosi, era l'unico ricoverato all'Ospedale San Giovanni per ferite sul viso. “Ora sto meglio. Ho sentito un boato ed è venuto tutto giù, è crollato tutto”, ha raccontato il muratore Gaetano La Manna. Sotto l'occhio destro ancora gonfio ha un ematoma, sul sopracciglio e sulla parte posteriore del capo ha alcuni punti. Riesce però a camminare. Al momento del crollo lui e i suoi colleghi non si trovavano tutti nello stesso punto. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha sequestrato l'area del cantiere della torre crollata. È stata aperta un'indagine per accertare le cause del crollo: tra le ipotesi al vaglio, un possibile cedimento di parti deteriorate dell'edificio o un problema alle impalcature. Fino al completamento delle verifiche, il cantiere resterà sotto sequestro e l'accesso vietato.

“Profondo dolore e cordoglio a nome mio e del governo, per la tragica scomparsa di Octay Stroici. Siamo vicini alla sua famiglia e ai suoi colleghi in questo momento di indicibile sofferenza. Ringrazio nuovamente i soccorritori e tutti coloro che si sono prodigati, senza sosta e con coraggio, nel tentativo di salvargli la vita”.