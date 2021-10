Ddl Zan bocciato, Zaki: “Schiaffo ai diritti umani”

. Incontrando i suoi genitori nel carcere di Tora, in Egitto, lo studente dell’Alma Mater di Bologna, ha espresso la sua amarezza per quanto accaduto in Senato. “E’ uno schiaffo – ha detto – a chi crede nel progresso dei diritti umani”.

Gli attivisti della campagna “Patrick libero” hanno pubblicato le sue parole sui loro canali social. “Ho sentito un grosso peso sul petto sentendo la bocciatura di una legge che protegge le minoranze di genere da parte del Parlamento italiano” descrivendo la decisione come “Uno schiaffo a tutti coloro che credono che abbiamo raggiunto una fase progressista quando si tratta di diritti umani, perché ora dobbiamo lavorare più duramente che mai”. Infine ha aggiunto: “Mando amore e desiderio alla mia Università di Bologna, orgogliosa di appartenere al faro della progressione e del mondo accademico in Italia, la città di Bologna”

Nel post su Fb gli attivisti non nascondo la preoccupazione per Patrick. “Dal suo arrivo alla prigione di Tora, Patrick deve ora affrontare una nuova situazione non ordinaria alla quale non siamo abituati. Dalla sua ultima udienza, le forme di comunicazione di Patrick con il mondo esterno, le lettere che rilascia per rassicurare i suoi cari in patria e all’estero sono state impedite. Questo tipo di situazione riflette ciò che Patrick subisce recentemente dalle autorità egiziane, che è iniziato con il suo rinvio a un tribunale per processi eccezionali da parte della Sicurezza dello Stato di emergenza. Una sorta di tribunale processuale la cui decisione non può essere ribaltata né appellata, poco prima che il regime egiziano abolisse lo stato di emergenza in tutto il paese. Tale decisione implica una vendetta sulla persona di Patrick”.