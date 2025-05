Delitto Garlasco: blitz dei Carabinieri a casa di Andrea Sempio, il nuovo accusato

E’ in corso dall’alba, da parte dei carabinieri di Milano, una perquisizione a casa di Andrea Sempio, nell’ambito del delitto di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco in provincia di Pavia. I militari si sono recati anche nell’abitazione dei genitori dello stesso Sempio. La perquisizione sarebbe “mirata ad acquisire elementi utili all’inchiesta attraverso l’analisi dei contenuti di supporti informatici, telefoni e pc presenti in casa”.

Secondo la testata “La Repubblica”, gli investigatori stanno anche setacciando un campo a Tromello, nelle vicinanze di una vecchia casa di corte, alla ricerca della possibile arma del delitto. Da indiscrezioni sarebbero stati sequestrati telefonini e pc. Controlli sarebbero in corso oltre che a casa dei genitori di Andrea Sempio, anche di suoi due amici.

Le perquisizioni sono coordinate dal procuratore di Pavia, Fabio Napoleone, dall’aggiunto Stefano Civardi e dalla pm Valentina De Stefano. Andrea Sempio, di 37 anni, è indagato nell’ambito di una nuova ricostruzione del delitto di Chiara Poggi. Per l’omicidio è stato condannato in via definitiva, nel 2015 l’ex fidanzato della vittima, Alberto Stasi, attualmente in semilibertà.