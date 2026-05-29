Garlasco: la Procura dispone una consulenza psichiatrica su Andrea Sempio
La nota della Procura di Pavia. Il procuratore Fabio Napoleone scrive: “A seguito del deposito, da parte della difesa dell’indagato Andrea Sempio, di plurime consulenze tecniche intervenute nel breve arco temporale decorrente dalla notifica della chiusura dell’inchiesta, il 7 maggio scorso, per l’omicidio aggravato di Chiara Poggi, e considerato che i termini delle indagini preliminari risultano tuttora pendenti (con scadenza fissata al 28 settembre 2026), si è ritenuto opportuno disporre ulteriori accertamenti”. Quindi, alla luce di queste nuove indagini integrative si allontana la fase dell’eventuale richiesta di rinvio a giudizio per lo stesso Sempio.
La replica della difesa di Andrea Sempio. L’avvocato Liborio Cataliotti, che assiste l’indagato insieme alla collega Angela Taccia, commentando la notizia della consulenza psichiatrica disposta dalla Procura pavese ha dichiarato: “Noi della difesa abbiamo offerto una consulenza che, se confermata da una perizia, sarebbe assolutamente decisiva nel processo in favore di Sempio: se l’impronta dell’assassino non può essere l’impronta lasciata dal piede di Andrea Sempio, il processo dovrebbe finire. Sorprende che invece di cercare il contraddittorio su questa prova si cerchi di trovare l’assassino ideale. In questo processo non va cercato l’assassino ideale, va cercato l’assassino di Chiara Poggi”.