Serie A, domani l’Inter festeggia. Lotta per un posto in Champions

In Serie A c’è chi lotta ancora per guadagnarsi un posto in Europa, chi per non retrocedere e chi come l’Inter dà invece appuntamento ai tutti i propri tifosi per celebrare lo scudetto numero 21 e la Coppa Italia numero 10. Domani sarà infatti una domenica di festa per il popolo nerazzurro: da San Siro al Duomo, una no-stop che inizierà all’ora di pranzo e si concluderà solo in tarda serata, colorando Milano di nerazzurro.

I cancelli di San Siro apriranno alle ore 12:00 mentre alle 12.30 dovrebbe iniziare lo speciale Inter Live Show – 21 volte Campioni d’Italia. Per i festeggiamenti, insieme a Daniele Battaglia ed Elenoire Casalegno, si alterneranno 21 Inter Friends dal mondo della musica, dello sport e dell’intrattenimento. Tra i momenti più attesi, la special performance del dj Benny Benassi, oltre a esibizioni live, contenuti esclusivi e momenti di coinvolgimento diretto del pubblico. Poi la squadra esibirà il trofeo della Coppa Italia conquistata a Roma, vivendo da vicino il primo abbraccio del pubblico in una giornata in cui il confine tra campo e spalti si annullerà.



Una grande coreografia a tutto stadio accoglierà i campioni nerazzurri sul terreno di gioco alle ore 15:00, prima del calcio d’inizio di Inter-Hellas Verona. Al termine della gara, la squadra alzerà al cielo la Coppa dello Scudetto davanti ai propri tifosi, dando il via alla celebrazione ufficiale. La festa continuerà anche fuori dallo stadio, con la parata del bus nerazzurro che porterà la squadra tra i tifosi, attraversando la città in un lungo abbraccio collettivo.

Il calcio giocato: La lotta per entrare nell’Europa che conta e per non retrocedere. La zona Champions è diventata super trafficata con cinque squadre ancora in lotta dopo i risultati della settimana scorsa che hanno visto le inseguitrici di Napoli e Milan ridurre notevolmente lo svantaggio. Nella zona rossa della classifica invece nuovo capitolo della lotta a distanza tra Lecce e Cremonese con Di Francesco che torna al Mapei Stadium con un unico obiettivo.

Le partite di domani. Alle 12: Como – Parma, Genoa – Milan, Juventus – Fiorentina, Pisa – Napoili, Roma – Lazio. Alle 15: Inter – Verona e Atalanta – Bologna. Alle 20.45: Cagliari – Torino e Sassuolo – Lecce.



Intanto dopo il caos scaturito dalla sovrapposizione del derby di Roma con la finale dell’Atp di tennis di Roma, la Lega Serie A corre ai ripari. Quest’ultima infatti, scrive La Stampa, ha deciso di inserire una preclusione specifica nel computer che elaborerà il calendario della stagione 2026/2027 per far sì che i derby di Torino e Roma non si incrocino con il torneo di Roma e le Atp Finals in programma a Torino.