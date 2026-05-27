Ebola, dottoressa entrata in contatto con il virus in quarantena allo Spallanzani

La dottoressa ha anche eseguito un intervento chirurgico salvavita d’urgenza, il 18 maggio, su un bambino vittima dell’esplosione di una granata. “Il bambino – si legge nella nota del dicastero – è un caso sospetto di Ebola il cui test non è ancora disponibile”.



Nessun allarmismo però nel nostro Paese: il Ministero della Salute ricorda che non ci sono casi di Ebola al momento in Italia e che l’allerta resta molto bassa. “Il Ministero – scrivono ancora nella nota – è attivo sin dal primo momento per tutte le attività di preparazione e sorveglianza e sta proseguendo il monitoraggio dell’evoluzione del quadro epidemiologico in raccordo con i territori e con le autorità sanitarie nazionali e locali”.