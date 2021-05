Eurovision Song Contest 2021: trionfo per i Maneskin

Dopo aver vinto il festival di Sanremo la band sale dunque sul tetto d'Europa e per il quartetto il trionfo completo considerando che prima della serata aveva già ricevuto il premio per il miglior testo.

La vittoria è arrivata grazie al televoto, che ha ribaltato la classifica delle giuria di qualità, che vedeva in testa la Svizzera seguita da Francia, Malta e Islanda. Solo il quinto posto per il gruppo italiano.



I Maneskin (Damiano David alla voce, Victoria De Angelis al basso, Thomas Raggi alla chitarra e Ethan Torchio alla batteria) riportano l'Eurovision in Italia dopo 31 anni: sono i terzi artisti italiani a vincere la competizione europea dopo Gigliola Cinquetti nel 1964 e Toto Cutugno nel 1990.

All'Ahoy Arena di Rotterdam è andato in scena il classico spettacolo dell'Eurovision con un grande dispiegamento di mezzi per le scenografie al fine di ottenere un grandissimo effetto. Alla fine, però, i primi tre classificati hanno puntato tutto sulla musica con pochi aiuti di contorno. Ora l'organizzazione della prossima edizione spetterà all'Italia.

La bufera dopo la premiazione: Damiano finisce nel mirino dei social. Il frontman della band viene accusato di aver sniffato cocaina durante la diretta tv (in un video lo si vede abbassarsi sul tavolino) e in molti chiedono la squalifica dell'Italia. Ma il cantante nella conferenza stampa della notte rimanda al mittente ogni accusa e dice: “Io non uso droghe. Non dite una cosa del genere. Niente cocaina”.