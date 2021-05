Hockey inline, i Diavoli Vicenza sono campioni d’Italia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’ennesimo successo sportivo per Vicenza e provincia arriva dall’hockey inline. Sabato sera, i ragazzi del MC Control Diavoli Vicenza hanno conquistato il loro primo scudetto, in seguito ad una combattutissima finale contro Milano.

I vicentini hanno disputato una stagione pressoché perfetta: dopo il cammino netto in regular season, hanno preso parte ai playoff con molta motivazione. Le vittorie su Monleale e Padova hanno permesso l’accesso alla finale contro la temutissima Milano. A quel punto, in seguito alle prime 4 gare, nelle quali è regnato l’equilibrio, è andata in scena la finalissima: gara5, come in ogni grande serie di finale, è il match che sancisce la fine del campionato. Vicenza, come detto, ha avuto la meglio.

Dopo un primo tempo molto equilibrato, nel quale i Diavoli non hanno trovato il gol per questione di centimetri, le due squadre sono tornate negli spogliatoi. All’inizio della seconda frazione Milano si è portata in vantaggio, riducendo così le speranze dei padroni di casa. La risposta non si è fatta attendere e, grazie alle reti di Sigmund e Delfino, il Vicenza ha rimesso la testa avanti. I rivali del Milano hanno poi trovato la via del pareggio, rimettendo tutto in discussione, ma a 3 minuti dalla fine il solito Sigmund ha chiuso le marcature. 3-2 per Vicenza e scudetto ormai in tasca.

Per il Mc Control si tratta del primo scudetto della propria storia: grazie ad una stagione impeccabile, i berici hanno costruito un percorso vincente e (speriamo) duraturo. Ora c’è tempo per festeggiare e per preparare i tempi a venire. Ciò che conta adesso è questo primo, storico traguardo; per l’ennesima volta, Vicenza si conferma provincia leader nello sport nazionale.