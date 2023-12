Serie A. Roma e Fiorentina si annullano e rallentano la corsa Champions. Bene Bologna e Monza

Nella 15.ma giornata di Serie A Roma e Fiorentina pareggiano 1-1 e perdono terreno in zona Champions. All'Olimpico nel primo tempo i giallorossi sbloccano il match con Lukaku ma nella ripresa la Viola pareggia i conti con e Martinez Quarta. Nelle altre partite della domenica grazie a un grandissimo primo tempo il Bologna batte 2-1 la Salernitana e conquista la prima vittoria fuori casa. Monza Genoa 1-0, Frosinone Torino finisce a reti inviolate.

Roma – Fiorentina 1 – 1. All'Olimpico i giallorossi la sbloccano subito con Lukaku (5') su assist di Dybala che poi lascia il campo per un problema muscolare. Nella ripresa la Viola aumenta i giri, domina e pareggia i conti con Martinez Quarta che va a segno 2 minuti dopo l'espulsione di Zalewski (64'). Nel finale rosso anche per Lukaku (87'). Roma e Fiorentina si dividono la posta e muovono la classifica portandosi rispettivamente a 25 punti come il Bologna e 24 punti come il Napoli per una lotta Champions molto affollata.

Salernitana – Bologna 1 – 2. I rossoblu conquistano la prima vittoria fuori casa battendo la Salernitana 2-1 e si piazzano in zona Champions al quarto posto a pari punti con la Roma. L'uomo serata dell'Arechi è Joshua Zirkzee, autore di una doppietta (la prima in Italia): l'attaccante olandese sblocca il match al 9' e raddoppia al 20'. Nella ripresa il portiere francese nega il tris a Ferguson con l'aiuto del palo. Simy al 75' accorcia le distanze. La Salernitana rimane mestamente ultima in classifica con appena 8 punti.

Monza – Genoa 1 – 0. I lombardi tornano al successo in Serie A dopo tre giornate a vuoto battendo 1-0 in casa i liguri in un match equilibrato e bloccato in mezzo al campo tra le squadre di Palladino e Gilardino, ma sbloccato nel finale dal primo spunto stagionale di Dany Mota. L'attaccante – che non segnava da 14 giornate – ha aperto e chiuso l'azione vincente all'83' capitalizzando con un destro preciso e angolato la ripartenza rifinita da Pedro Pereira.

Frosinone – Torino 0 – 0. Finisce a reti inviolate il lunch match della quindicesima giornata di Serie A: allo Stirpe, Frosinone e Torino non vanno oltre lo 0-0. I granata recriminano per il palo colpito nel primo tempo da Ilic, ma devono ringraziare anche Milinkovic-Savic per le parate su Kaio Jorge. Nel finale, gol annullato a Buongiorno per fuorigioco. I granata non riescono a sorpassare la Lazio e salgono a 20 punti, a +1 proprio sulla formazione di Di Francesco.

Oggi la 15esima di A si chiude con: Empoli Lecce in campo alle 18 e Cagliari Sassuolo in campo alle 20.45.