Festa di Natale dell’Inter: le parole di Beppe Marotta

Consueto brindisi di Natale per molte squadre di serie A. Clima disteso in casa Inter, dove prende la parola l’ad nerazzurro, Beppe Marotta, tracciando un bilancio dell’anno che sta per concludersi e fissando i prossimi obiettivi: “Il palmares dell’Inter è ricco, ora spetta a noi gestire questo momento e lo vogliamo fare nel migliore dei modi – ha commentato a Sky Sport –. Non siamo superbi, ma ambiziosi: alla ripresa dobbiamo subito essere competitivi contro un avversario come il Napoli che finora ha dimostrato di essere il più forte”.

Qualche battuta anche sui singoli, soprattutto i grandi protagonisti in maglia nerazzurra, spesso al centro di tanti rumors di mercato: “Siamo felici per Lautaro e Correa – ha evidenziato Marotta – La vittoria del Mondiale rappresenta l’aspetto più importante nella carriera di un giocatore. Siamo fiduciosi che il Toro possa ricevere una grande carica per dimostrare a San Siro, e non solo, tutte le sue qualità”. “Lukaku? E'un giocatore che ama l’Inter e questo lo abbiamo capito da tempo – ha aggiunto l’ad – Ci aspettiamo qualcosa di importante da lui. È alle prese con questo fastidio muscolare, ma penso sia ristabilito: deve ritrovare la condizione. Ma ha grande carica e determinazione”.

Queste invece le parole di Simone Inzaghi ancora nel corso della festa di Natale della squadra: “La nostra è stata una stagione gratificante, con due titoli vinti e lo scudetto conteso fino all’ultima giornata – ha sottolineato l’allenatore nerazzurro – Ora si riparte e dobbiamo fare del nostro meglio. Lo dobbiamo a noi stessi e ai nostri tifosi che non ci hanno mai abbandonato nei momenti difficili, i tifosi ci sono sempre stati per noi”. “Nulla è perduto cercheremo di ripartire al meglio”.