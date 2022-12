Venerdì al Santo di Thiene l’addio a Ingrid la 32enne morta nell’incidente di Arsiero

Si terranno venerdì mattina a Thiene le esequie di Ingrid Dal Santo, la 32enne vicentina che ha perso la vita in seguito all’incidente stradale di Arsiero poco più di una settimana fa. Conclusi gli accertamenti di rito in funzione dell’iter giudiziario legato all’inchiesta in corso, alla famiglia è stato concesso il nulla osta per procedere al funerale e alla sepoltura.

Nello scontro tra due automobili, avvenuto nel corso della serata di lunedì 12 dicembre alle 22 lungo la strada provinciale 350, la giovane cresciuta nel Thienese – negli ultimi tempi viveva con la madre a Forni di Valdastico – era seduta nel sedile passeggero, ed aveva avuto la peggio, morendo praticamente sul colpo all’impatto tra i due veicoli. La mamma Barbara, conducente al volante di una Citroen C3 finita parzialmente fuori della carreggiata, era rimasta gravemente ferita, ricoverata al San Bortolo di Vicenza.

Una terribile notizia quella dell’incidente con esiti mortali che ha toccato nel profondo molti amici di Thiene, in particolare della frazione al Santo, dove Ingrid ha trascorso gran parte della sua vita. Proprio in questa parrocchia a sud della città si terrà dopodomani, alle 10, la cerimonia di commiato, data ufficializzata ieri mattina con l’affissione dell’attesa epigrafe, a quasi dieci giorni dal tragico evento.

Domani sera alle 19, infine, sarà recitato nella stessa Casa del Signore il santo rosario per accompagnare in preghiera l’anima sensibile della ragazza morta prematuramente, una delle qualità che le se riconoscono nelle testimonianze che si leggono nel web sul suo conto nel dolore per la sua scomparsa. In tanti, nei giorni successivi all’addio prematuro alla giovane donna, hanno ricordato Ingrid con messaggi di affetto e di condivisione del dolore dei familiari. “La morte pone fine ad una vita – scrive un amico – ma non ad un legame”.