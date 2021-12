Scossa di terremoto di 4.4 nella Bergamasca. Al momento non si segnalano danni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Importante scossa di terremoto alle 11:34 nella provincia di Bergamo, con epicentro a Bonate di Sotto. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato una magnitudo di 4.4 sulla scala Richter, a una profondità di 26 chilometri. Successivamente nella stessa area è stato localizzato un altro evento di magnitudo 2.2, alle 11:57, con epicentro a Osio Sotto, a 24,9 chilometri di profondità. I due comuni distano una decina di chilometri. Non sarebbero stati registrati danni.

La scossa, breve ma intensa, è stata sentita forte in tutta la Lombardia e nel Canton Ticino (Svizzera). L’epicentro del sisma delle 11:34 si trova 12 chilometri a Ovest di Bergamo. Molte persone si sono riversate in strada, spaventate, sia a Bergamo che a Milano. Evacuate alcune scuole a Bergamo e provincia per precauzione. Evacuate anche tutte le scuole di Lecco. Tante le chiamate alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco, per i quali non si sarebbe verificato alcun danno.



Secondo il quotidiano L’Eco di Bergamo al momento non si registrano danni. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Per un termine di confronto, il terremoto in Emilia nel 2012 registrò una magnitudo di 6.1, a una profondità di 6 chilometri.

I social sono stati invasi di testimonianze: “Sembrava di stare sulle montagne russe” ha scritto un utente su Twitter qualche istante dopo la scossa; “Tremava tutto il palazzo sono ancora sotto shock”, scrive un altro; “Non so se è suggestione, ma a tratti mi sembra di sentire ancora qualcosa sotto i piedi…non so spiegare…come una specie di brontolio. Che botta stavolta ragazzi. Spero che a Bergamo stiano tutti bene”; “Sono vibrati i muri e il pavimento.”.