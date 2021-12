Dopo Tokyo, Ceccon inarrestabile anche ad Abu Dhabi: argento ai Mondiali in vasca corta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Continua il periodo d’oro di Thomas Ceccon. L’atleta vicentino, dopo un bronzo e un argento alle ultime Olimpiadi di Tokyo, ha conquistato un altro grande traguardo. Nella sua specialità, la staffetta 4×100 di stile libero, ha conquistato infatti l’argento ai mondiali in vasca corta in corso ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.

Classe 2001, Ceccon è sceso in vasca giovedì con i connazionali Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano. Dopo un’ottima partenza, gli azzurri sono stati superati dalla favorita Russia ed hanno conservato un prezioso secondo posto.

La prima gioia di giornata, ma non solo stile libero. In questi Mondiali Ceccon si è cimentato anche nei 100 dorso: per un solo centesimo il giovane vicentino è stato escluso dalla finale e si è accontentato del quinto posto in semifinale. Poliedrico e trasversale: due caratteristiche che potrebbero già renderlo un campione. In attesa di vederlo salire sul gradino più alto del podio nelle competizioni internazionali, la provincia di Vicenza abbraccia uno dei propri talenti sportivi, con la speranza che tanti giovani seguano la sua strada. Una strada che per Ceccon, ventenne partito da Thiene e che ora si allena Centro Federale “Alberto Castagnetti” di Verona, è già piena di successi.