Si finge carabiniere e rapina un’anziana: 30enne arrestato dalla Polizia

Prima il contatto telefonico con la vittima; poi la richiesta di visionare oro e altri oggetti di valore per confrontarli con della presunta refurtiva recuperata in precedenza. Infine, la sottrazione di un orologio e altri preziosi. È questa la dinamica della truffa consumatasi nel pomeriggio di giovedì 23 luglio, nel centro di Vicenza, ai danni di un’anziana. L’autore del misfatto, un 30enne italiano originario della provincia di Napoli, è stato arrestato nella stessa giornata dagli agenti della Polizia di Stato grazie alla pronta segnalazione della figlia della vittima.

Tutto è iniziato nel momento in cui l’anziana donna, ricevuta una telefonata da un uomo qualificatosi come carabiniere, si era lasciata convincere ad aprire la porta di casa ad un supposto “funzionario del tribunale“. A nulla è servito il successivo tentativo di rassicurarla tramite una presunta telefonata al 112, intercettata dal complice: insospettitasi nel corso del colloquio, l’anziana ha invitato l’estraneo ad uscire di casa, per poi procedere ad informare la figlia dell’accaduto.

È stata la scoperto del furto, avvenuta subito dopo, a provocare il tempestivo intervento degli agenti, i quali hanno immediatamente esteso le ricerche del malvivente, fuggito a piedi, ai principali snodi di allontanamento dal capoluogo berico. L’uomo è stato infine individuato presso la stazione ferroviaria cittadina, grazie anche alla corrispondenza con il soggetto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della casa della vittima. La refurtiva, per un valore ammontante a svariate migliaia di euro, ancora in possesso del 30enne, è stata interamente riconosciuta e restituita alla legittima proprietaria. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici contro il patrimonio, è stato quindi condotto, su disposizione della Procura di Vicenza, presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà in tribunale nella mattinata di oggi, sabato 25 luglio, con rito direttissimo.

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