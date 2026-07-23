Cagliari: spara alla moglie e al fratello, poi si costituisce

Omicidio e tentato omicidio in Sardegna, tra Solanas e Quartu Sant’Elena in provincia di Cagliari questa mattina all’alba. L’allarme è scattato intorno alle 5,45, quando la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Quartu Sant’Elena è stata contattata dal 118 a seguito del ferimento di una donna di 47 anni in un’abitazione nella frazione costiera di Solanas. La vittima era stata raggiunta alla testa da un colpo di pistola esploso da un uomo subito dopo fuggito a bordo di un’auto. Poco dopo, alle 6,10, una seconda segnalazione al 118 richiedeva un intervento urgente in località Margine Rosso, a Quartu Sant’Elena, dove un’altra persona risultava colpita da arma da fuoco.

La svolta si è avuta alle 6,15, quando un 39enne cagliaritano, regolare detentore di armi da fuoco, si è presentato spontaneamente dai Carabinieri dichiarando di aver appena sparato alla moglie e al fratello.

I soccorsi sanitari e i militari dell’Arma giunti sui luoghi dei fatti non hanno potuto far altro che constatare il decesso del fratello dell’uomo, un 42enne. La donna, gravemente ferita alla testa, è stata soccorsa e trasportata d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, il gesto sembrerebbe essere riconducibile a contrasti familiari. I rilievi sono stati affidati ai militari del nucleo operativo della sezione rilievi del nucleo investigativo che stanno conducendo accertamenti tecnici e i rilievi sui luoghi dei delitti per ricostruire con esattezza ogni fase della tragica vicenda.

L’uomo è stato immediatamente posto in sicurezza dai Carabinieri e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.