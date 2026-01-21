Il ciclone Harry flagella il meridione. Oggi allerta rossa in Sicilia, Calabria e Sardegna

La pioggia di quasi quattro mesi concentrata in 48 ore. Tanta è caduta dal cielo a causa del passaggio del ciclone Harry, che sta toccando la fase più acuta, continua a fare paura in Sardegna, Calabria e Sicilia. Ieri sulla Sardegna raffiche di scirocco hanno toccato i 100 km/h e mareggiate con onde alte sino a sei metri hanno fatto sì che l’acqua del mare penetrasse per centinaia di metri all’interno della costa del sud dell’isola. Evacuate circa 100 persone a Capoterra nel Cagliaritano. L’allerta meteo durerà almeno fino a tutta l’intera giornata odierna.



In Sicilia sempre nella giornata di ieri le squadre di vigili del fuoco hanno compiuto 100 interventi: particolarmente colpita è stata la zona occidentale della provincia, soprattutto nel comune di Partinico. La circolazione dei treni è stata sospesa sulla Palermo-Catania. Niente scuola oggi, a causa del maltempo perdurante a Catania, Messina, Agrigento, Enna, Siracusa e Ragusa, dove il sindaco ci ha ripensato dopo aver annunciato la ripresa delle lezioni. Nell’ordinanza il sindaco di Catania ha disposto anche la chiusura del Giardino Bellini, dei cimiteri, dei parchi e degli impianti sportivi comunali, dei musei e nelle biblioteche, dei mercati storici e rionali. Inoltre i cittadini sono obbligati a “muoversi dalla propria abitazione solo per indifferibili motivi e a non conferire i rifiuti, sia domestici sia non domestici”. A Catania si fermerà anche l’università.

In Calabria ieri alcuni massi staccatasi da un costone sono precipitati su un’auto in transito nel reggino, fortunatamente il conducente è rimasto solo lievemente contuso. Confermata anche per oggi, e per il terzo giorno consecutivo, l’allerta rossa per la fascia ionica catanzarese e per tutta la provincia reggina; arancione per la fascia ionica cosentina e crotonese e quella tirrenica catanzarese e vibonese; gialla sul resto della regione. Saranno possibili raffiche di vento con velocità superiori a 120 km/h che causerà un aumento del moto ondoso. Sempre oggi il vortice verrà inglobato da un’ampia aria depressionaria atlantica che investirà l’intera Penisola e questo comporterà un miglioramento delle condizioni atmosferiche sulla Calabria orientale. Per domani i venti sono infatti previsti in diminuzione così come il moto ondoso.