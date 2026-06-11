Downburst ieri sera nel Veronese: il vento forte scoperchia palazzine. VIDEO/IMMAGINI

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sono state oltre cento le richieste di soccorso giunte ieri – mercoledì 10 giugno – dal tardo pomeriggio alla sala operativa dei vigili del fuoco di Verona a seguito del forte maltempo che ha interessato la provincia. Una cinquantina gli operatori impegnati, nell’immediato, sui danni provocati da pioggia, grandine e dalle fortissime raffiche di vento.

Le squadre stanno operando per la rimozione di alberi abbattuti, la messa in sicurezza di coperture danneggiate, tegole pericolanti e danni causati dal forte vento. Particolarmente colpite le aree di Castelnuovo del Garda, Bussolengo, Pescantina, Sommacampagna e Valeggio sul Mincio. Nel comune di Sona, due persone sono state soccorse dai vigili del fuoco dopo essere rimaste bloccate all’interno della propria autovettura a causa della caduta di un grosso ramo sul tetto del mezzo. A Bussolengo, il forte vento ha scoperchiato il tetto di un condominio di 18 appartamenti.

Sul Veronese (in particolare la zona Ovest della provincia) si è abbattuto infatti ieri il fenomeno chiamato “downburst”, che avviene quando una forte corrente d’aria fredda si insinua velocemente in un temporale impattando violentemente al suolo e creando una sorta di tromba d’aria.

Il vento non hanno risparmiato neppure l’Arena di Verona: qui le forti raffiche hanno danneggiato le scenografie della Traviata, che aprirà il festival lirico venerdì, costrringendo anche ad annullare le prove generali.

1 di 6

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.