Il corpo ritrovato a Trieste è di Liliana Resinovich, scomparsa il 14 dicembre

Dalle ipotesi alla conferma. Il corpo della donna ritrovato il 5 gennaio scorso nel boschetto dell’ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni a Trieste è di Liliana Resinovich. La 63enne era scomparsa il 14 dicembre 2021, e nei giorni scorsi il corpo di una donna era stato trovato all’interno di due sacchi neri. Ora il riconoscimento da parte del fratello di Liliana, Sergio. Ancora non si sa nulla sulle cause del decesso, mentre sono ancora in corso le indagini degli inquirenti.

Stamattina, invece, è stata ritrovata un’auto affondata a metà sul fiume Trebbia, nel piacentino, all’altezza di Calendasco, in una zona isolata. All’interno del mezzo c’erano i corpi di quattro ragazzi, tre maschi ed una femmina: la ragazza aveva 21 anni, i ragazzi 23, due di loro, e 22. Il ritrovamento è stato fatto da un pescatore che ha subito dato l’allarme. I corpi dei ragazzi non hanno rivelato il motivo della morte, ma la macchina semi affondata nel fiume farebbe pensare all’incidente stradale. Secondo una prima ipotesi, avrebbero percorso per un tratto l’argine del Trebbia, passando da un campo agricolo, fino a quando non lo hanno oltrepassato e si sono ribaltati nel fiume. Di loro si erano perse le tracce nella serata di ieri.