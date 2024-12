Il Papa ha aperto la porta santa a Rebibbia. Ai detenuti: “Non perdete mai la speranza”

All’interno della chiesa del Padre Nostro è stato accolto da una persona detenuta e da un agente della Polizia penitenziaria che lo hanno accompagnato fino all’altare. Circa 300 le persone presenti nella chiesa. Molte le presenze istituzionali nelle file laterali: fra queste, il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il presidente del Consiglio regionale del Lazio Antonello Aurigemma e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Presente anche il Capo del Dap Giovanni Russo che nei giorni scorsi ha presentato le dimissioni. Ci sono anche Alessandro Diddi, pg del tribunale vaticano, e il cardinale José Tolentino de Mendonca, Prefetto del Dicastero della Cultura.

Il pontefice nell’omelia della messa ha detto: “Ho voluto che la seconda Porta Santa fosse qui, in un carcere. Ho voluto che ognuno di noi, che siamo qui dentro e fuori, avessimo la possibilità di spalancare le porte del cuore e capire che la speranza non delude. La speranza non delude mai, pensate bene a questo, anche io devo pensarlo perché nei momenti brutti uno pensa che tutto è finito, che non si risolve niente ma la speranza non delude mai”.