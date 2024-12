Globe Soccer Awards, c’è anche la Serie A con Inter e Atalanta

Si chiude domani a Dubai l’anno calcistico dei premi, con l’assegnazione dei

Negli Emirati Arabi c’è anche la Serie A. Per il Best Player in corsa Ademola Lookman, già Pallone d’Oro africano, e Lautaro Martinez tra i finalisti per il Best Men’s Player. Inter e Atalanta sono anche finaliste per il Best Men’s Club. Tra i tecnici si sono, ovviamente, Gian Piero Gasperini, Simone Inzaghi insieme a Carlo Ancelotti diventato, dopo la Coppa Intercontinentale vinta contro il Pachuca, l’allenatore più vincente nella storia del Real Madrid. Tra i centrocampisti i nominati della Serie A sono Nicolò Barella e Hakan Çalhanoğlu, mentre tra gli attaccanti Artem Dovbyk, per la sua stagione al Girona, e di nuovo Lautaro Martinez, mentre come miglior Direttore Sportivo è stato candidato anche Giovanni Sartori, ora al Bologna.

A Dubai sono attesi, tra gli altri, anche il presidente Figc, Gabriele Gravina, e il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, alla sua prima uscita ufficiale nel nuovo ruolo, e in attesa di spostarsi a Riad per la Supercoppa italiana.

Sono circa 1000 gli ospiti attesi nel prestigioso Atlantis, The Palm, situato all’interno del Palm Jumeirah, una delle più grandi isole artificiali del mondo e meraviglia dell’ingegneria. Confermata a Dubai la presenza di Cristiano Ronaldo, Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Lamine Yamal e Alessandro Del Piero tra le tante personalità di rilievo.