Incendio in un’azienda chimica di Novara, evacuati gli operai. Arpa: nessun rischio

Incendio a San Pietro Mosezzo, in provincia di Novara. Un’azienda che tratta solventi chimici, la Kemi, è in fiamme dalla tarda mattinata. Tutte la zona industriale è stata evacuata, tutti gli operai che lavorano alla Kemi, circa una trentina, sono stati tratti in salvo mentre dal sito si è elevate una colonna altissima di fumo nero e sono state anche udite alcune esplosioni.

Appello del primo cittadino a chiudere le finestre. Scrive su Facebook Alessandro Canelli, sindaco di Novara: “L’incendio divampato in un’azienda di San Pietro Mosezzo è ancora in corso. È sotto controllo da parte dei vigili del fuoco, ma ovviamente si è alzata una colonna di fumo che potrebbe creare rischi sotto il profilo ambientale e della salute. Si raccomanda alla cittadinanza, in attesa dei risultati delle analisi che dovranno essere fatte sull’impatto dell’evento, di tenere le finestre chiuse e, se non assolutamente necessario, di rimanere in casa. La raccomandazione vale a maggior ragione per le scuole e gli istituti scolastici della città: è importante che i bambini rimangano in classe con le finestre chiuse”.

Nessun rischio esplosioni. Continua Canelli: “Al momento non vi sono rischi di esplosioni all’interno dell’azienda chimica. La colonna di fumo, in questo momento, si dirige, per il forte vento, verso nord-est per intenderci verso Milano. La nube è molto alta ed è probabile che possa vedersi al di là del centro urbano”.

Le buone notizie sulla qualità dell’aria arrivano dall’Arpa che sta monitorando la zona: i controlli “Non hanno evidenziato situazioni di pericolo” fanno sapere dall’azienda che si occupa della qualità dell’aria.