Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 4.4. Musumeci convoca a Roma vertice con la Protezione civile

Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ha scritto sui social: “E’ in corso uno sciame sismico importante. Ho immediatamente disposto che tutte le pattuglie della Polizia Locale scendessero in strada. Scosse forti che hanno inevitabilmente spaventato la popolazione. Invito tutti alla calma, a rimanere nei luoghi aperti, sono momenti di grande apprensione”.

Le sedi dell’Università di Napoli della Federico II che si trovano nella zona di Fuorigrotta sono state evacuate così come numerose scuole sia dei Comuni Flegrei che del Comune di Napoli che hanno provveduto ad evacuare gli alunni come previsto dai protocolli in caso di sisma. La scossa di magnitudo 4.4 è stata avvertita chiaramente anche sull’isola di Procida anche se, al momento, non si registrano danni. Per precauzione sono stati evacuati tutti i 500 alunni della scuola comprensiva Capraro.