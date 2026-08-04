Lago di Vico: ritrovato il corpo del marito della ministra Roccella

Era disperso da più di un mese nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. L’incidente era avvenuto lo scorso sabato 27 giugno. Cavallari stava attraversando il lago in barca insieme alla moglie, quando si è tuffato senza più riemergere e a dare l’allarme era stata la ministra. Si ipotizza che dietro al decesso potrebbe nascondersi un malore causato dallo shock termico. Le operazioni di recupero nel lago risultano particolarmente difficili a causa della visibilità estremamente ridotta e i fondali, ricchi di materiali come fango, limo e alghe, tendono a nascondere ciò che vi si deposita. Per questo i soccorsi hanno utilizzato sonar e robot subacquei, verificando una a una tutte le anomalie individuate dagli strumenti.“Desidero ringraziare dal profondo del cuore la squadra che con tanta umanità e dedizione ha cercato il mio amato Luigi fino al suo ritrovamento: la Prefettura di Viterbo che ha coordinato le operazioni, i Vigili del Fuoco con il loro coordinamento operativo, la Polizia, i Carabinieri, la Guardia di Finanza che hanno partecipato alle ricerche, le istituzioni e gli abitanti di Ronciglione che per una vita intera sono stati per noi una grande famiglia. Torno a ringraziare le tante persone che mi hanno letteralmente inondato di affetto in questo momento così difficile e doloroso”.

Poi la ministra ha concluso: “Aver ritrovato Luigi non lenisce la sofferenza del distacco ma restituisce a me, ai nostri figli, ai familiari e alle tante persone che l’hanno conosciuto e amato, la possibilità di quella “corrispondenza d’amorosi sensi” che è il legame profondo tra i vivi e chi non è più in questo mondo. Ancora grazie a tutti, di vero cuore”.