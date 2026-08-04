Tentò di rapinare e ferì una donna: identificato e denunciato un 62enne

E’ stato identificato e ora è indagato a piede libero per tentato furto e lesioni personali il 62enne che il 2 luglio scorso aveva strattonato procurandole una grave frattura una donna ucraina alla quale aveva poi tentato di rubare la borsa. Si tratta di un padovano, intorno al quale i Carabinieri di Bassano del Grappa hanno chiuso il cerchio.

Questa mattina gli investigatori della Sezione Operativa, supportati dal personale della Compagnia Carabinieri di Cittadella, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e locale nei confronti dell’uomo, residente a Tombolo. L’attività, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, è l’epilogo di una oculata indagine avviata a seguito dei fatti avvenuti il 2 luglio in località Belvedere di Tezze sul Brenta.

Secondo quanto ricostruito, poco dopo le 12 di quel giorno, una donna di 71 anni di origine ucraina, dopo essere uscita dall’ufficio postale e mentre percorreva a piedi una via di Tezze sul Brenta, conducendo a mano la sua bicicletta, era stata avvicinata da un uomo che, dopo averle rivolto la parola, aveva tentato con violenza di impossessarsi della borsa riposta nel cestino del mezzo. La vittima, a causa della reazione aggressiva del malvivente e del fatto che la tracolla della borsa fosse agganciata al manubrio, era caduta in malo modo a terra. Nonostante un primo tentativo di fuga, l’aggressore era poi tornato sui suoi passi per cercare di completare il furto, senza riuscirvi, per poi dileguarsi in direzione Padova.

La donna soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale di Bassano del Grappa, aveva riportato una “frattura scomposta al braccio destro ed il distacco ulnare”, con una prognosi iniziale di 25 giorni. Le immediate attività investigative, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza, si sono concentrate sull’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza presente la via luogo del grave evento delittuoso. Il confronto info-operativo con i Comandi dell’Arma territorialmente confinanti ha permesso di indirizzare le indagini verso il 62enne di Tombolo, già noto alle forze dell’ordine.

La perquisizione eseguita nella mattinata di oggi ha dato esito positivo, consentendo ai militari di rinvenire elementi probatori rilevanti, tra cui indumenti e oggetti pertinenti al reato, che confermano il grave quadro indiziario raccolto a carico dell’indagato. Il 62enne è ora indagato in stato di libertà per i reati di tentato furto pluriaggravato e lesioni personali.

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