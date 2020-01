Lotteria Italia, a Torino il primo premio da 5 milioni di euro

Per Torino si tratta della prima vincita da 5 milioni di euro nella storia della Lotteria Italia, anche se in passato il capoluogo piemontese aveva comunque già "centrato" vincite a sei zeri. Lo scorso anno è arrivato il premio da un milione di euro, uno dei cinque di prima categoria venduti in città negli ultimi venti anni. La provincia di Torino è una delle poche in cui i biglietti venduti quest'anno hanno fatto segnare una crescita rispetto alla scorsa edizione: da 219mila si è passati a 226mila, con un incremento del 3,2%.

I vincitori della Lotteria Italia devono riscuotere il proprio premio, come si legge sul regolamento ufficiale, entro e non oltre 180 giorni dall'estrazione finale. Per la riscossione, bisogna presentare il tagliando integro e in originale, insieme a un documento d’identità valido e al codice fiscale, presso una qualsiasi filiale di Banca Intesa Sanpaolo, oppure presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali a Roma.

E' stato vintodella Lotteria Italia. La serie e il numero del tagliando sono: O 005538. Il secondo premio da 2,5 milioni va al tagliando P 463112 venduto a(Udine). Il terzo premio da 1,5 milioni è stato vinto dal biglietto N 121940 venduto in un distributore di benzina diIl quarto premio da 1 milione di euro va al tagliando C 127922 venduto ae il quinto e ultimo premio di prima categoria da 500.000 euro va al tagliando P 370303 venduto a, in provincia di Como.