Scivola sul sentiero scendendo da Recoaro Mille: sospetta frattura per una 60enne

Epifania con un intervento di assistenza in montagna da segnalare in località Recoaro Mille, dove ieri intorno alle 15 la centrale del 118 ha chiesto il supporto di una squadra del soccorso alpino per prestare aiuto a una donna di Valdagno scivolata lungo un sentiero. Si trattava di un’escursionista di 60 anni di età, che stava ridiscendendo a a valle – non è noto se in solitudine o in gruppo – costeggiando le piste di Montefalcone, vittima di una scivolata con brusca caduta a terra.

Impossibile per lei riprendere il cammino, vista la sospetta frattura ad un arto. Una volta raggiunta da un fuoristrada del Cnsas di Recoaro-Valdagno, la vicentina è stata immobilizzata e caricata a bordo della jeep, per poi essere trasportata fino alla sede degli impianti sciistici locali dove ad attendere la spedizione c’era un’ambulanza del Suem. La 60enne è stata accolta nel tardo pomeriggio di ieri dal personale medico del pronto soccorso e del reparto ortopedia dell’ospedale S. Lorenzo, nella sua città di residenza.