Serie A: Roma e Lazio allontanano la Champions. Atalanta di nuovo terza. Il Como è salvo

Nella 32esima giornata di Serie A, il Derby della capitale tra Lazio e Roma finisce 1-1. All’Olimpico, la formazione di Baroni sfiora il vantaggio già nel primo tempo con le occasioni di Romagnoli e Isaksen disinnescate dagli interventi di Svilar. Subito dopo l’intervallo con un colpo di testa Romagnoli sblocca la stracittadina anticipando Mancini, ma un lampo sotto la traversa di Soulé dalla distanza al 69′ ha ristabilito la parità che in chiave qualificazione Champions penalizza entrambe le squadre.

Claudio Ranieri è rimasto imbattuto dopo il sesto derby della capitale disputato alla guida della Roma, ma l’1-1 ha allontanato i giallorossi dal quarto posto. “All’inizio tornavamo indietro in campo e questa cosa non mi è piaciuta – ha commentato Ranieri a fine partita -. Avevo chiesto altro alle mie ali, invece spesso tornavamo verso i nostri difensori. È stato un derby nervoso come al solito e la Lazio ha fatto qualcosa di più di noi, ma mi prendo questo pareggio”.

Marco Baroni non nasconde un certo rammarico per il pareggio nel derby. “Peccato perché la squadra si è spesa e ha dato tutto, come avevo chiesto, ma non avevo dubbi. Ha creato anche delle opportunità importanti – ha spiegato l’allenatore della Lazio ai microfoni di DAzn -. A volte sono gare in cui ci vuole anche un pizzico di fortuna che forse non abbiamo avuto, perché nell’andamento della partita forse meritavamo questa vittoria. Però prendiamo il pari proprio perché la squadra ha dato veramente tutto, ha trovato le energie anche l’aiuto del nostro pubblico meraviglioso, quindi peccato”.

Le altre partite della domenica. L’Atalanta torna a correre in zona Champions e vincendo 2-0 lo scontro diretto col Bologna difende il terzo posto portandosi a quota 61 punti. Al Gewiss Stadium nel primo tempo la Dea va a segno con Retegui (3′) e Pasalic (21′). Nella ripresa poi Italiano prova a cambiare l’inerzia della gara con le sostituzioni, ma i nerazzurri difendono il risultato con personalità e spediscono i rossoblù fuori dalla zona Champions.

Non arrivano gol sia Fiorentina-Parma che Verona-Genoa. Al Franchi, i viola si vedono annullare un gol a Richardson al 74′ per fuorigioco: Palladino si allontana dalla Champions, ora lontana sei punti. Al Bentegodi, invece, gli scaligeri fanno un altro passo in avanti verso la salvezza, ormai virtualmente raggiunta dal Grifone.

Como Torino 0-1. A decidere la partita del Sinigaglia è Douvikas, che al 38′ impatta perfettamente il cross di Vojvoda e di testa realizza una rete fondamentale per la stagione dei lariani. La formazione di Fabregas sale a 36 punti e, di fatto, si assicura la permanenza nel massimo campionato. Annullato al 92′ il possibile pari di Ilic per un doppio tocco di Biraghi sulla battuta del calcio d’angolo da cui era scaturita la rete: i granata restano a quota 40.