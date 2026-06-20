In mille per l’ultimo saluto a Filippo Cortivo, morto in un incidente col suo scooter

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Fiori bainchi, il suo casco da kart e altri oggetti che usava. E poi mille persone commosse questa mattina, sabato 20 giugno, al campo sportivo di Pederiva (Val Liona) dove si è svolto il funerale di Filippo Cortivo, il quindicenne morto in un tragico incidente in scooter il 10 giugno scorso in via Perara a Orgiano. Portato in terapia intensiva pediatrica all’ospedale San Bortolo di Vicenza, Filippo si era spento due giorni dopo senza mai riprendere conoscenza.

Ad aprire l’arrivo del corteo funebre, oggi, gli amici di sempre con le Apecar, mentre all’interno dell’impianto sportivo erano presenti striscioni e cartelloni in ricordo del ragazzo. Dietro alla bara – portata a spalla dagli amici e dai compagni di scuola dell’Istituto Masotto di Noventa Vicentina – c’erano papà Flavio, mamma Elina e della sorella Chiara. La famiglia, che vive nella frazione di Spiazzo, ha scelto di donare le cornee del ragazzo, consentendo così ad un’altra persona di tornare a vedere. A portare un contributo di riflessione alla cerimonia funebre, il sindaco di Val Liona Maurizio Fipponi e quello di Orgiano, Manuel Dotto.

La mamma Elina Frealdo ha affidato ieri il suo dolore e i suoi pensieri ai social. “Mi manchi in ogni istante. Mi manca il tuo sorriso, – ha scritto – la tua voce, il tuo modo di chiamarmi mamma. Mi mancano le tue risate che riempivano la casa e i tuoi abbracci che riuscivano a farmi sentire al sicuro da tutto. Ci sono così tante cose che avrei ancora voluto dirti, così tanti momenti che avrei voluto condividere con te. Una madre immagina di accompagnare il proprio figlio lungo il cammino della vita, non di dover imparare a vivere senza di lui”. E ancora: “Anche se i miei occhi non possono più vederti, il mio amore continua a cercarti. Sei presente in ogni tramonto, in ogni stella che illumina il cielo, in ogni soffio di vento che accarezza il mio viso. So che una parte di te vive ancora dentro di me”.

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