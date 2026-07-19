Maltempo a Milano, evacuato il concerto di Bad Bunny. Feriti alcuni spettatori

Il concerto di Bad Bunny in programma a Milano nella serata di ieri, sabato 18 luglio, è stato evacuato a causa del forte temporale con grandine e raffiche di vento che ha colpito la zona durante lo show dell’artista portoricano. In fuga 80mila fan che erano presenti all’esibizione. Come spiegato dai vigili del fuoco, diversi spettatori sono rimasti feriti, colpiti alla testa dai chicchi di grandine di grandi dimensioni, e soccorsi dal personale del 118.

Gli effetti del maltempo si sono fatti sentire soprattutto all’ippodromo La Maura, dove era in corso il concerto di Bad Bunny. In un primo momento, dagli altoparlanti gli organizzatori hanno invitato il pubblico a restare al proprio posto, nella speranza che la perturbazione si allontanasse. Con il peggiorare delle condizioni meteo è però arrivato l’ordine di evacuare l’area e raggiungere le uscite di sicurezza. Alcuni spettatori sono stati feriti alla testa dai grossi chicchi di grandine caduti durante il nubifragio e sono stati soccorsi dal 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, che hanno evacuato le circa 80mila persone presenti. Il concerto è stato sospeso dopo appena sei canzoni e l’area è rimasta presidiata dagli organizzatori e dalle forze dell’ordine.

L’artista portoricano si stava esibendo nella seconda e ultima delle due date milanesi del suo “Debí tirar más fotos World Tour”, unica tappa italiana. Anche la sera precedente il primo concerto aveva registrato il tutto esaurito, con 80mila persone.

L’uscita in massa dall’impianto ha generato momenti di caos nella zona: spettatori a caccia di taxi introvabili e strade circostanti paralizzate dal traffico e dagli allagamenti. Per agevolare la gestione dell’emergenza e il deflusso è stata chiusa in anticipo anche la fermata della metropolitana Uruguay.