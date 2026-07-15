Meteo, allerta arancione. Parchi chiusi e concerti annullati a Vicenza

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E’ allerta arancione per temporali in tutta la Regione Veneto e a Vicenza il Centro funzionale decentrato della Regione del Veneto ha dichiarato per l’area che riguarda anche Vicenza la fase di preallarme per il rischio idrogeologico per temporali e la fase di attenzione per rischio ondate di calore per oggi mercoledì 15 luglio.

Di conseguenza in via precauzionale il Comune di Vicenza ha disposto con ordinanza del sindaco la chiusura dei parchi pubblici dalle 18, con divieto per la cittadinanza di svolgere attività all’aperto nei giardini e parchi pubblici del territorio comunale, la raccomandazione di non frequentare le aree verdi liberamente accessibili e l’invito a prestare particolare attenzione negli spostamenti in auto e, dove possibile, a mettere auto e mezzi in aree coperte.

Secondo quanto disposto per le manifestazioni all’aperto in caso di allerta arancione dichiarata dalla Regione del Veneto, gli organizzatori di Jamrock Festival hanno annullato i concerti in programma stasera (mercoledì 15 luglio) a Parco Fornaci. Le previsioni per oggi mercoledì 15 luglio indicano infatti condizioni di instabilità in aumento nel corso del pomeriggio con probabili rovesci e temporali a tratti diffusi specie tra Prealpi e pianura fino alle prime ore di giovedì; saranno probabili fenomeni anche intensi (forti rovesci, forti raffiche di vento e locali grandinate). Si registrano inoltre condizioni di disagio fisico intenso su pedemontana, pianura e costa.

Per domani, giovedì 16 luglio, la Regione dichiara la fase di attenzione (gialla) sia per rischio idrogeologico e temporali sia per rischio ondate di calore. Permane infatti una residua probabilità di temporali intensi nel corso delle prime ore della giornata. Venerdì è previsto tempo variabile con possibili rovesci e temporali specie nelle ore pomeridiane e in prossimità dei rilievi, in possibile estensione anche alla pianura. Disagio fisico e conseguente allerta per ondate di calore in prevalenza stazionario venerdì, sabato in diminuzione.

Per quanto riguarda, in particolare, il rischio idrogeologico per temporali, per eventuali segnalazioni è possibile chiamare la centrale operativa del comando di polizia locale allo 0444545311. Per controllare il livello dei fiumi e il meteo nella propria zona, per ricevere notifiche che segnalano l’eventuale rischio di esondazione, per comunicare con foto e video anomalie rilevate nei corsi d’acqua, è possibile scaricare Coapp, lo strumento messo a disposizione dall’Osservatorio dei Cittadini sulle piene nell’ambito del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) dell’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali.

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