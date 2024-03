Il suv finisce nel torrente, l’autista non si trova. Vigili del fuoco sul posto on l’autogru

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La possibile missione di salvataggio di persone si è tradotta infine e per fortuna “solo” in operazione di recupero di un veicolo finito fuori strada ieri mattina in territorio di Schio, dove era stata segnalata una Volvo XC 60 bianca in un torrente. Il suv finito in un corso d’acqua attiguo alla strada che porta a Monte di Magrè, lungo la via Pianezza tra le colline e le contrade, è stato notato da qualche automobilista di passaggio di prima mattina, che ha avvisato il 118.

Chiamata girata immediatamente ai Carabinieri della Compagnia locale e al distaccamento dei vigili del fuoco scledense, che ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento 115, unitamente alla pattuglia dell’Arma, che si è occupata di rintracciare il proprietario del veicolo.

La portiera del lato guidatore chiusa, l’assenza di danni a finestrini e parabrezza e, come ovviamente dovuto, un’accurata ispezione nei dintorni del luogo dell’incidente, hanno escluso che potesse trovarsi nei paraggi una persona ferita. Dalla targa del veicolo è stato poi possible appurare che il conducente si era allontanato in autonomia dalla vettura, dopo aver perso il controllo nella notte tra sabato e domenica, risalendo a piedi il lieve pendio e facendo rientro alla propria sede, senza necessità di soccorsi.

I vigili del fuoco nel corso del sopralluogo hanno deciso di chiedere supporto ai colleghi pompieri di Padova, giunti con una grossa autogru, al fine di per evitare il rischio concreto di inquinamento del corso d’acqua. L’automobile è stata pertanto assicurata “al braccio” del mezzo del 115 e recuperata per poi essere trasportata altrove dal carro attrezzi: le spese per l’intervento potrebbero essere addebitate al proprietario della Volvo in panne.