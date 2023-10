Maltempo: allerta rossa in Emilia-Romagna, arancione in altre 5 regioni

A causa di una nuova perturbazione che sta per abbattersi sul nostro Paese oggi la protezione civile ha diramato allerta rossa in Emilia-Romagna soprattutto sull'Appennino emiliano l’allarme è anche per pericolo frane. Allerta arancione in altre cinque regioni italiane: Toscana, Veneto, Liguria, Lombardia e Friuli-Venezia Giulia. Allerta gialla invece in Piemonte, Umbria e Trentino-Alto Adige.