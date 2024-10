Maltempo, allerta rossa in Liguria e in Lombardia. Esondato il fiume Lambro

Il maltempo torna a preoccupare l’Italia in particolare al nord, dove si sono già registrati alcuni disagi per l’esondazione dei fiumi. In Liguria dalle 22 di ieri (7 ottobre) è scattata anche l’allerta arancione. La situazione maggiormente critica è quella in Val Polcevera, dovee la Protezione civile ha fatto scattare l’allarme. La raccomandazione rivolta ai cittadini è quella di salire ai piani alti e cercare luoghi sicuri.

Per evitare ulteriori problemi è stata intanto decisa la chiusura delle scuole. La decisione riguarda il Comune di Genova ma non solo, per una scelta analoga è stata presa anche in alcuni comuni della Toscana. Si tratta, in particolare, di Camaiore dove il sindaco Marcello Pierucci ha firmato un’ordinanza che stabilisce la chiusura delle scuole nelle frazioni collinari di Orbicciano, Marignana, La Pieve e Santa Lucia. Sospeso anche il servizio scuolabus in tutte le frazioni di collina. Lo stesso è stato fatto a Massa Marittima.