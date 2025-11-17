Sinner batte Alcaraz in due set e vince le Atp Finals di Torino

Spettacolo ieri sera al Palasport Olimpico, Inalpi Arena di Torino: Jannik Sinner ha battuto Carlos Alcaraz e si conferma dunque campione alle Atp Finals: 7-6, 7-5 in oltre due ore e 15 minuti di gioco i parziali per l’azzurro, che bissa così il titolo conquistato sempre a Torino dodici mesi fa. Per Jannik è il 24° successo in carriera, il sesto della stagione.

Un match preceduto dal “music break” con Gianni Morandi e l’inno di Mameli cantato da Il Volo, poi lo spettacolo si è spostato in campo. Tanti i vip sugli spalti: da Ligabue a Kimi Antonelli, passando per Fabio Fognini e Flavia Pennetta. Morandi ha intonato alcuni dei suoi grandi successi e ha detto: “Mi fa piacere essere qua, non vedo l’ora, sono emozionato nell’aspettare due grandi campioni, il nostro grande Sinner e il grandissimo Alcaraz. Loro sono molto amici, sarà una sfida straordinaria”. Torino ha celebrato la vittoria di Sinner illuminando il suo monumento simbolo, la Mole Antonelliana, con il volto del tennista di San Candido.