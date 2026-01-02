Strage in Svizzera: locale brucia nella notte di Capodanno: 47 vittime. Sei italiani dispersi, 13 feriti

Strage alla festa di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. Almeno 47 persone sono morte e per ora 115 sono i feriti a causa dell’incendio in un locale. Sei gli italiani dispersi e 13 in ospedale. Una 16enne italiana è ricoverata in coma all’ospedale di Zurigo. Al Niguarda di Milano sono arrivate due 16enni e una donna di 30 anni in gravi condizioni. Circa 80-100 persone sono in condizioni critiche dunque il bilancio potrebbe ancora aggravarsi. Molte vittime sono giovanissime. Alcuni sono irriconoscibili perché sfigurate dalle ustioni.

La deflagrazione, innescata da un rogo partito da alcune candele e da un petardo, ha distrutto il locale: l’incendio è stato alimentato dal “flashover”, un rapido e violento propagarsi delle fiamme in ambienti chiusi. Le testimonianze dei sopravvissuti, che descrivono un incendio “lampo” capace di saturare l’aria in meno di sessanta secondi, portano gli inquirenti a un’unica direzione: la composizione del soffitto del locale interrato. Le scintille prodotte dalle candele pirotecniche avrebbero innescato una reazione a catena su un rivestimento altamente infiammabile, trasformando l’area dancing in un forno.