Maltempo: frane, strade interrotte e black-out. Sei scialpinisti dispersi sulle Alpi svizzere

A Milano le forti piogge stanno facendo temere per il livello di Seveso e Lambro, che secondo l’assessore alla Protezione Civile è già salito nelle ultime ore: dalla mezzanotte è infatti scattata l’allerta gialla per rischio idrogeologico ordinario, ma al momento i vigili del fuoco non segnalano particolari criticità nel capoluogo lombardo ma ci sono stati black-out elettrici e telefonici.

Chiuse alcune strade per rischio valanghe, anche in Valle d’Aosta: i sindaci dei Comuni valdostani che sono stati maggiormente investiti dalla forte nevicata in corso invitano tutti a restare nelle loro residenze, limitando il più possibile gli spostamenti. E’ il caso di Cogne, Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean. Proprio in quest’ultimo Comune è caduta una valanga, tra le località Perletoa e Dresal, e per questo la strada regionale 44 è chiusa interamente dal paese più a valle, Gaby, dove si è verificato un altro distacco, fino a Gressoney-La-Trinité, che si trova in fondo alla vallata.

Una frana ancora in movimento si è registrata sulla strada comunale tra Variano e Torre Ratti, in val Borbera in provincia di Alessandria: la strada è chiusa al traffico e alcune frazioni sono rimaste isolate.