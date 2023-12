Maltempo, in Emilia Romagna è allerta rossa

. In generale sulle regioni Nord orientali è previsto “un significativo peggioramento del tempo”, indica un avviso meteo della Protezione civile. È stata quindi decretata l’allerta rossa per rischio idrogeologico su parte dell’Emilia-Romagna. Allerta arancione su settori di Toscana, Liguria, Lombardia e altre zone dell’Emilia-Romagna.

Già ieri pomeriggio i temporali hanno imperversato su Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. In serata si sono intensificati venti da forti a burrasca su Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Ma i venti forti sono in estensione su Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia, con rinforzi di burrasca forte sui settori costieri e montuosi, fino a tempesta sui crinali appenninici. Forti mareggiate anche sulle coste esposte.

L’allerta meteo rossa in Emilia-Romagna è iniziata a mezzanotte e resterà in vigore per tutta la giornata di oggi: riguarda il rischio di frane, ruscellamenti e piene dei fiumi nella pianura Reggiana e Parmense. Previste precipitazioni intense e rovesci locali. Forte criticità anche per il vento, con attese raffiche di forte burrasca e tempesta sulla fascia appenninica centro-orientale. Sulle coste, atteso al largo mare agitato: possibili fenomeni di ingressione marina ed erosione del litorale sulla costa Ferrarese

Rischio idrogeologico con allerta arancione sulla Toscana settentrionale, e per mareggiate su costa e Arcipelago per l'intera giornata. Allerta arancione anche per vento forte su colline della Toscana centro orientale, crinali e costa centrale nella giornata di domani.



Anche al sud arriva il maltempo. La Protezione Civile campana ha emanato una doppia allerta: il primo avviso è per venti forti dai quadranti occidentali, con locali raffiche e conseguente mare agitato con possibili mareggiate su tutta la Campania. Il secondo avviso è di allerta meteo gialla per piogge e temporali. Entrambe le allerte saranno in vigore fino alle 21.