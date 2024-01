Maltempo nel weekend: neve anche a bassa quota, rischio nubifragi e forti venti

L’intensa seconda perturbazione di quest’anno sta transitando sull’Italia: c’è allerta in molte regioni a causa di forti venti di tempesta con pioggia e neve anche a bassa quota. Il meteo sta assumendo tratti più marcatamente invernali. Per la giornata di oggi la Protezione civile ha diramato un’allerta arancione per la Toscana e gialla in 13 regioni per rischio temporali, idraulico e idrogeologico. Al Nord le precipitazioni si stanno attenuando ma sul resto del Paese il ciclone porterà rovesci abbondanti e possibili nubifragi sulle zone costiere di Abruzzo, Campania e Calabria. Venti di Bora sferzeranno sulle coste adriatiche, Maestrale in Sardegna e Libeccio sui settori tirrenici.

Sulle Alpi neve e precipitazioni anche a bassa quota fino ai 500 metri. In serata rovesci sono previsti rovesci intensi su Emilia-Romagna e Liguria. Le temperature però non varieranno di molto: i valori massimi si attestano tra i 7-8° a Torino, Milano, Genova e Bologna. Piogge abbondanti al Centro. Sono attesi nubifragi sulla costa abruzzese mentre nevicate diffuse si attendono sull’Appennino fino ai 1000 metri. Calano le temperature con i valori massimi che oscillano tra i 9° di Firenze ai 12-13° di Roma e Pescara. Domani il maltempo raggiungerà il Sud, con fenomeni anche di forte intensità. Non si escludono nubifragi sulle coste tirreniche di Campania e Calabria con piogge abbondanti e forti venti di Libeccio. Rovesci più deboli su Puglia, Basilicata e Sicilia, qui alternati a locali schiarite. Possibili mareggiate lungo le coste. Anche nel meridione le temperature raggiungeranno valori tipicamente invernali con le massime che non andranno oltre i 12° a Napoli e i 13° a Bari e Palermo.