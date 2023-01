Maltempo: nevicate e disagi. Scuole chiuse in molte regioni

Neve anche in Calabria: dal Pollino alla Sila, grande e piccola, dalle Serre all’Aspromonte si sono registrate intense precipitazioni nevose che hanno colpito anche i comuni della zona pedemontana fino a 700-800 metri di altezza. Due gruppi di escursionisti sono rimasti bloccati, uno nei pressi di monte Botte Donato e l’altro nella zona del Pollino, e sono stati salvati dai Vigili del Fuoco.

In Emilia-Romagna domani è stata diramata allerta arancione per vento, in particolare sui crinali appenninici e sulla costa: le onde hanno raggiunto anche i quattro metri e Arpa e Protezione civile prevedono condizioni del mare sotto costa che potranno generare fenomeni di dissesto, erosione o ingressione marina. Sempre domani si attendono nevicate in Appennino e sulle colline centro-orientali. Sulle montagne romagnole le precipitazioni potranno essere di moderata o temporaneamente forte intensità con accumuli di neve compresi tra 30-50 cm.

Codice giallo per neve emanato per domani anche per le zone centro-meridionali e appenniniche della Toscana. Le nevicate si intensificheranno progressivamente oltre i 100-200 metri di quota sui versanti orientali appenninici, in particolare delle province di Arezzo e Firenze. Arancione invece il codice fino alla mezzanotte di domani per Casentino, Alto Mugello e Appennino fiorentino, dove le nevicate saranno particolarmente abbondanti.