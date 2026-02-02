Mattarella a Milano, visita ai feriti del rogo di Crans-Montana

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato questa mattina in visita all’ospedale Niguarda di Milano, per incontrare i ragazzi rimasti feriti nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana. “Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza”, ha dichiarato Mattarella, incontrando i medici che curano i ragazzi. “Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena”, ha poi detto il presidente della Repubblica incontrando i genitori dei ragazzi.

La visita di Mattarella è durata circa 40 minuti: erano presenti anche il direttore generale dell’ospedale Alberto Zoli e l’assessore della Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso. “É stata una sorpresa e una gioia per i genitori che erano ovviamente felicissimi ed è stato molto emozionante e commovente – ha commentato Bertolaso aggiungendo – L’umanità del presidente della Repubblica la conoscono tutti e tutti i genitori sono rimasti molto colpiti e toccati dalle sue parole e dalla visita che si è prolungata parecchio. Il presidente ha voluto anche incontrare alcuni ragazzi del centro ustioni, quelli che potevano incontrarlo e si è informato in dettaglio sulla situazione degli altri ragazzi. Ha ringraziato il personale sanitario, scattato foto con infermieri e medici e con i genitori dei ragazzi. È stato un momento molto importante e significativo che rimarrà nella storia di questo ospedale”. Poi Bertolaso ha riferito che il decorso dei ragazzi sta andando bene e che tutto procede come ci si augurava.

Mattarella oggi è a Milano anche per visitare i luoghi dove si svolgeranno le Olimpiadi invernali. Oggi infatti inizia la settimana olimpica che porterà alla cerimonia d’inaugurazione dei Giochi venerdì 6 febbraio a San Siro. Il primo appuntamento in agenda è a Palazzo Marino, dove sarà presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la cerimonia di presentazione dei membri del Comitato Olimpico Internazionale.

Poi Mattarella giovedì 5 febbraio in mattinata visiterà il Villaggio Olimpico a Santa Giulia e pranzerà con le atlete e gli atleti azzurri. In serata parteciperà alla cena per Capi di Stato alla Fabbrica del Vapore. Venerdì sera il presidente della Repubblica sarà presente alla cerimonia d’inaugurazione allo Stadio San Siro. “Lo stadio sarà pieno, anche se è enorme”, ha spiegato l’Olympic Games Executive Director del Cio, Christophe Dubi, aggiungendo che al momento sono 1.1 milioni i biglietti venduti.

