Mattarella a Milano, visita ai feriti del rogo di Crans-Montana

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è recato questa mattina in visita all’ospedale Niguarda di Milano, per incontrare i ragazzi rimasti feriti nella tragedia di Capodanno a Crans-Montana. “Ringrazio voi per ciò che fate abitualmente e per ciò che avete fatto e state facendo in questa circostanza”, ha dichiarato Mattarella, incontrando i medici che curano i ragazzi. “Devono farcela. Dobbiamo riconsegnare loro una vita piena”, ha poi detto il presidente della Repubblica incontrando i genitori dei ragazzi.

La visita di Mattarella è durata circa 40 minuti: erano presenti anche il direttore generale dell’ospedale Alberto Zoli e l’assessore della Regione Lombardia al Welfare Guido Bertolaso. “É stata una sorpresa e una gioia per i genitori che erano ovviamente felicissimi ed è stato molto emozionante e commovente – ha commentato Bertolaso aggiungendo – L’umanità del presidente della Repubblica la conoscono tutti e tutti i genitori sono rimasti molto colpiti e toccati dalle sue parole e dalla visita che si è prolungata parecchio. Il presidente ha voluto anche incontrare alcuni ragazzi del centro ustioni, quelli che potevano incontrarlo e si è informato in dettaglio sulla situazione degli altri ragazzi. Ha ringraziato il personale sanitario, scattato foto con infermieri e medici e con i genitori dei ragazzi. È stato un momento molto importante e significativo che rimarrà nella storia di questo ospedale”. Poi Bertolaso ha riferito che il decorso dei ragazzi sta andando bene e che tutto procede come ci si augurava.