Arzignano vede “rosa”: cala la mortalità, aumentano le nascite. E la popolazione aumenta

Segnali più che positivi per la città di Arzignano dove l’anno inizia tracciando un bilancio più che di buon auspicio almeno per quel che riguarda la demografia: dati di tutto rispetto specie se parametrati ad un trend provinciale non propriamente roseo.

Secondo i dati diffusi dal comune della valle del Chiampo infatti, la popolazione residente risulta pari a 25.622 cittadini alla fine del 2023 con un incremento di oltre 400 unità rispetto al 2021. Una decisa inversione di rotta anche in fatto di nascite con una leggera

prevalenza di fiocchi azzurri rispetto a quelli rosa e ben 233 nuovi nati totali, dato record dal 2012 quando furono 260: cala la mortalità, dieci in meno rispetto all’anno precedente.

Significativi anche i numeri che riguardano i matrimoni: se da qualche anno infatti è consolidato il trend che vede quelli civili superare quelli religiosi, è proprio nel 2023 che questa differenza diventa un solco pesante. Ben 48 quelli celebrati dal Sindaco a fronte dei “soli” 27 avvenuti in Chiesa a rappresentare comunque una tendenza, seppur con cifre differenti, constatata anche a livello Italia.

“Dall’analisi demografica della nostra città relativa al 2023 – commenta la sindaca Alessia Bevilacqua – emerge un quadro molto rassicurante per la città di Arzignano. In un momento di crisi per la natalità a livello nazionale ad Arzignano nascono più bambini segnando un +13% rispetto al 2022. La città è attrattiva e conta 26.662 residenti (livello più alto degli ultimi 7 anni). Inoltre è in calo la mortalità del -4%. Tutti dati segnali positivi e di speranza per il futuro”.