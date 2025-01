Maturità 2025: niente doppia materia, latino al classico e matematica allo scientifico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Gli studenti si sono salvati nuovamente: niente doppia materia, possibile da normativa. Un aspetto che da qualche giorno preoccupava i maturandi. E invece, la disciplina per il secondo scritto d’esame sarà una sola. Inoltre, per molti indirizzi se non per tutti, sarà di pertinenza del commissario interno. Mentre italiano, disciplina oggetto della prima prova d’esame, sarà affidata al commissario esterno.

Una breve considerazione e le materie uscite per la maturità 2025. Si tratta di scelte prevedibili alla luce della cosiddetta “regola dell’alternanza”; una regola non scritta ma secondo la quale ogni anno le materie d’esame tendono a invertirsi. Queste comunque le materie per la prossima maturità: latino al classico, matematica allo scientifico, lingua e cultura straniera 1 per il liceo linguistico. Scienze umane per il liceo delle scienze umane.

La grande novità di quest’anno. Come fa notare il portale studentesco Skuola.net, la vera novità ribadita dal ministero dell’Istruzione e del Merito è quella che riguarda l’esame orale. Basta infatti un 6 in condotta perché il maturando debba portare davanti alla commissione un lavoro in più fatto da lui. Però, anche chi prenderà meno di 9 potrebbe essere leggermente penalizzato sui crediti scolastici e quindi sul voto della maturità.

Comunque, le scelte del ministro Valditara non hanno avuto un effetto sorpresa tra gli studenti. Forse anche per colpa dell’immancabile fuga di notizie: ovvero quella che lo scorso dicembre ha diffuso, grazie al passaparola social, un involontario “spoiler” sulla piattaforma UNICA, in merito alle materie per gli indirizzi liceali classico e scientifico. In realtà, probabilmente si è trattato di prova tecnica, visto che le materie assegnate ai commissari esterni anticipate su UNICA non sono poi corrisposte totalmente alle scelte effettive.