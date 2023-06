Maturità al via, svelate le tracce: Moravia e Quasimodo per lo scritto. Protagonisti anche Piero Angela e Oriana Fallaci

Esami di maturità al via da questa mattina (21 giugno) per oltre 536mila studenti alle prese col primo scritto, quello di italiano. Alle 8:30 in punto gli studenti erano già nelle aule e poco dopo c'è stata l'apertura dei plichi del ministero contenenti le sette tracce: Albertocon un brano tratto da “Gli Indifferenti” e Salvatorecon “Alla nuova luna”, che fa parte della raccolta “La Terra impareggiabile”. Protagonisti anchee Oriana Fallaci.La prova di italiano è comune a tutti gli indirizzi e prevede sette tracce (ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale) suddivise in tre diverse tipologie: due analisi del testo (uno poetico e l'altro di prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità.tratto da un testo Marco Belpoliti. Altra proposta tra le tipologie di tipo B “Analisi e produzione di un testo argomentativo” è “L'idea di nazione” con un testo tratto da Federico Chabod.

La notte prima degli esami. Domani si prosegue con la seconda prova, prima del colloquio orale. Intanto secondo un sondaggio effettuato dal portale Skuola.net su un campione di 1.000 ragazze e ragazzi, circa 4 su 10 hanno passato gran parte della vigilia dell'esame a celebrare il momento, quasi 1 su 3 ne ha invece approfittato per fare l'ultimo ripasso, la parte restante ha cercato di fare finta di niente. Ma c'è una cosa che li ha uniti tutti: l'insonnia. Quasi 1 su 2 ha avuto difficoltà ad addormentarsi.