Migranti, oltre 2 mila persone soccorse: hotspot di Lampedusa al collasso. Oggi vertice al Viminale

Ancora sbarchi di migranti in questi giorni di festa nel mar Mediterraneo: sono state tratte in salvo circa 2 mila persone e altre 1.200 stanno in queste ore per essere soccorse nello Ionio tra la Sicilia e la Calabria. Sono purtroppo 38 le vittime di due naufragi avvenuti uno al largo della Tunisia e l’altro in acque sar maltesi, 18 i dispersi. La procura di Agrigento ha aperto un’indagine su questa ennesima tragedia e indaga per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e morte quale conseguenza di altro reato. Erano partiti da Sfax e poi l’imbarcazione è colata a picco con i migranti che sono rimasti in acqua per almeno un paio d’ore prima di essere tratti in salvo dalla nave Nadir della Ong Resqship. Una “tragedia inenarrabile – attacca proprio la Ong tedesca – che si sarebbe potuta, e dovuta, evitare con un approccio umanitario alla migrazione invece di blindare i confini europei”.