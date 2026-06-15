Milano, scoperta chat di alcuni autisti Atm con foto rubate da telecamere

Fotografie rubate dalle telecamere di sorveglianza dei mezzi pubblici e commenti sessisti. Sarebbe questo il contenuto di una chat di gruppo tra alcuni dipendenti del trasporto pubblico di Milano. Avrebbero estrapolato immagini di donne sedute o in piedi sui tram per poi scambiarsele su Whatsapp e accompagnarle con frasi a sfondo erotico.

L’attività è stata scoperta da una passeggera che, mentre era seduta sul tram 15 del capoluogo lombardo, ha visto dal telefono del suo vicino conversazioni su un gruppo denominato “Staff Ticinese”. L’uomo era un autista in pausa, è stato facilmente riconoscibile dalla divisa. La passeggera, che ha subito sporto denuncia, è l’attivista e scrittrice Carlotta Vagnoli, la quale ha raccontato l’accaduto nella sua newsletter “Rassegna Stanca”.